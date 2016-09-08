Чебоксары, 8 сентября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске, где ранее горожанка пошла с топором на депутата Госсовета Чувашии, произошёл новый инцидент — на этот раз с участием предположительно полицейских. На местном форуме появилось видео, как мужчина в полицейской форме избивает двух парней. По данному факту организована доследственная проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Видеозапись с избиением появилась в интернете сегодня, 8 сентября. «На ней запечатлено, как мужчина в форме полицейского наносит побои двум гражданам. Из содержания опубликованных сообщений следует, что указанное происшествие произошло в ночь с 7 на 8 сентября 2016 года на территории автозаправочной станции в Новочебоксарске по улице Винокурова», — сказал Олег Дмитриев.

На записи видно, как один из мужчин в форме полицейского пнул одного молодого человека, который сидел на асфальте, а затем со всей силы ударил в живот другого. По данному факту организована доследственная проверка. В целях установления всех обстоятельств произошедшего идут проверочные мероприятия. «Будут приняты меры по установлению лиц, одетых в форму полицейских. Их действиям дадут правовая оценка. Также устанавливается личность пострадавших», — говорят в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, как в Новочебоксарске жители пошли на власть с топором. Инцидент произошёл 18 августа по переулку Химиков, во дворе дома №8, на празднике «Единой России» в связи с открытием детской площадки. Когда в ходе торжественных речей микрофон был передан баллотирующемуся от «Единой России» депутату Госсовета, олигарху-рантье Владимиру Михайлову, из толпы по направлению к нему вышла женщина с топором. Когда расстояние между ними сократилось до пару метров, организаторы праздника опомнились, кто-то заслонил выступающего и выхватили топор, а затем, взяв женщину под руки, увели с площадки. Оратор на несколько секунд потерял дар речи. По сообщениям местных СМИ, дело замяли.

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