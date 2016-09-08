Киров, 8 сентября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Кировской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя сельхозпредприятия колхоз «Им. Чапаева» Беслана Медова. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, он признан виновным незаконной вырубке леса на сумму более 13 млн рублей.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания Незаконная вырубка

Установлено, что с ноября 2014 года по февраль 2015 года Медов на арендованных СПК колхоз «Им. Чапаева» лесных участках незаконно вырубал лес, превышая объемы и породный состав подлежащей рубке древесины.

Для решения этой задачи он использовал труд наемных рабочих, которых убедил в том, что рубка производится законно.

Незаконная деятельность руководителя колхоза была пресечена сотрудниками полиции. Размер ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составил более 13,6 млн рублей.

Председателю колхоза было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Медова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Крое того, с него взыскана вся сумма ущерба.