Председатель кировского колхоза незаконно вырубил лес на 13 млн рублей
Киров, 8 сентября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Кировской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя сельхозпредприятия колхоз «Им. Чапаева» Беслана Медова. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, он признан виновным незаконной вырубке леса на сумму более 13 млн рублей.
Установлено, что с ноября 2014 года по февраль 2015 года Медов на арендованных СПК колхоз «Им. Чапаева» лесных участках незаконно вырубал лес, превышая объемы и породный состав подлежащей рубке древесины.
Для решения этой задачи он использовал труд наемных рабочих, которых убедил в том, что рубка производится законно.
Незаконная деятельность руководителя колхоза была пресечена сотрудниками полиции. Размер ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составил более 13,6 млн рублей.
Председателю колхоза было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).
Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Медова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Крое того, с него взыскана вся сумма ущерба.