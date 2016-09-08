Рязань, 8 сентября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыты в Скопинском районе Рязанской области 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В селе КатиноФАП уже действовал, но теперь он получил новое здание со всеми условиями дляоказания медицинской помощи. На обслуживании этого пункта — 276 человек, в томчисле 47 детей.

Еще один ФАПоткрылся в с. Пупки, онобслуживает более 500 человек. Здесь установлено новое медицинскоеоборудование, открыты процедурный и детский кабинеты. Оба медучрежденияукомплектованы штатом специалистов.

Как отметил губернатор Олег Ковалев, в регионе ведется большая работапо обеспечения доступности качественной медицинской помощи сельскому населению. С этой целью около пяти лет действует популярный социальный проект «Забота издоровье», организуется работа выездных бригад с участием специалистов РязГМУ, строятся и ремонтируются больницы и поликлиники.

С 2009 года вРязанской области построено более 30 объектовздравоохранения, в том числе роддома в городах Касимове, Новомичуринске и р.п.Шилово, новые терапевтические корпуса ЦРБ в р.п. Пронске на 45 мест и р.п. Александро-Невский на 77 мест, поликлиника в Шацке на250 посещений в смену, 16 ФАПов.