Пермь, 8 сентября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Пермский застройщик ОАО «СтройПанельКомплект» примет на работу кота. Как сообщает пресс-служба предприятия, в новую квартиру первой должна войти кошка, однако не у всех жителей, въезжающих в новые дома, есть домашний любимец.

Работник

«В обязанности кота, помимо путешествия по новым квартирам, войдут и следующие направления: выбирать самое положительное место в доме по энергетике, делать селфи с жильцами, вести свой микроблог, проверять готовность объектов и качество отделки», — отмечается в сообщении.

К пушистому кандидату предъявляются следующие требования: быть добрым, ласковым, не занятым другой работой, умеющим пользоваться ПК и вести свои микроблоги в соцсетях.

Победитель будет определен по итогам конкурса, который проводится в официальной группе предприятия Вконтакте. Как сообщается, сначала там будут опубликованы все претенденты, а затем после выбора победителя страница группы станет его официальным аккаунтом.

Нового сотрудника будут ждать любовь, ласка, корм, брендированная лежанка, а также галстук или бабочка.