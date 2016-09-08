Грозный, 8 сентября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В Чечне вынесли обвинительный приговор местному жителю Рустаму Ганиеву. В 2002 году он организовал подрыв колонны военнослужащих, в результате которого один силовик был тяжело ранен.

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Как установлено судом, злоумышленник в марте 2002 года изготовил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и заложил его на автодороге между населенными пунктами Ачхой-Мартан и Бамут. Во время прохождения по дороге колонны военнослужащих он привел в действие СВУ с помощью радиостанции.

За совершенное преступление Ганиеву назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе СКР по региону.

Известно, что Ганиев уже осужден за аналогичные и другие особо тяжкие преступления, которые он совершил на территории Северной Осетии-Алании и Ингушетии. Нынешний приговор суда назначен ему по совокупности преступлений.

Напомним, к такому же суровому наказанию были приговорены в 2008 году четыре члена незаконных вооруженных формирований. За участие в незаконном вооруженном формировании, руководство и участие в банде, терроризм, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, убийство Шамсутдину Салаватову, Султану Мациеву и Доку Джантемирову назначено пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Висхану Хабибулаеву назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.