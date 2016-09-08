Тула, 8 сентября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Возрожденное Тульское суворовское училище официально открыто. 8 сентября в церемонии открытия нового учебного заведения принял участие президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в регионе. В мероприятии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, суворовцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области

kremlin.ru Во время посещения Тульского суворовского военного училища

Глава государства принял участие в торжественной церемонии вручения знамени училища воспитанникам ТлСВУ.

«Уверен, что возрожденное Тульское суворовское училище сохранит и приумножит ценности суворовской системы образования. Ее отличительной чертой всегда были глубокие знания, особая дисциплина, воспитание истинного патриотизма. Это особенно важно сейчас, когда наше общество восстанавливает историческую преемственность и связь поколений, обращается к традициям и основам, которые на протяжении многих веков делали наш народ сильным, сплоченным», — отметил президент России, выступая на церемонии открытия

Алексей Дюмин поблагодарил Владимира Путина и министерство обороны за поддержку инициативы возрождения Тульского суворовского училища. Он отметил, что открытие суворовского училища для региона — событие знаковое, а вручение знамени Тульскому суворовскому училищу войдёт в летопись не только нового учебного заведения, но и всей Тульской области.

Владимир Путин и Алексей Дюмин осмотрели классы химии, ОБЖ и основ военной подготовки, библиотеку и спортивный комплекс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором возрождения суворовского училища в Туле стал Алексей Дюмин — с предложением он выступил в феврале этого года, почти сразу после назначения исполняющим обязанности губернатора. Инициатива нашла поддержку у президента.

Работы по возведению здания училища стартовали в апреле. В настоящее время в Тульском суворовском училище построены два спальных корпуса, учебно-административный корпус с библиотекой, читальным залом и книгохранилищем на 35 тыс. единиц. Также завершено строительство корпуса столовой, медицинского пункта, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

В 2017 году планируется построить крытый спортивный комплекс, полосу препятствий, площадки для баскетбола и волейбола, большого тенниса и бадминтона, мини-футбола и гандбола, настольного тенниса, силовых тренажеров и гимнастики, стадион с футбольным полем и трибуной на 620 мест. После окончательного завершения строительства в Тульском СВУ будут жить и учиться 560 суворовцев.