Лондон, 8 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер и его турецкий коллега Фикри Ышик обсудили решающее значение местных сил в усилиях по освобождению контролируемого ИГИЛ (запрещена в РФ) сирийского города Ракка. Об этом со ссылкой на Пентагон передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волшебная лампа

«Секретарь и министр обсудили недавние успехи Турции против «Исламского государства» (запрещена в РФ — ИА REGNUM ) в северной Сирии, и Картер заверил Ышика в продолжении поддержки США усилий Турции по очистке ИГИЛ (запрещена в РФ — ИА REGNUM ) из её границ», — говорится в сообщении Пентагона после встречи в Лондоне.

Министры США и Турции также «обсудили важность возвращения контроля над Раккой и необходимость того, чтобы местные силы сыграли центральную роль». Картер и Ышик договорились поддерживать постоянные контакты «по всему спектру общих интересов».