Киев, 8 сентября, 2016, 18:43 — ИА Регнум.



Жертва Волынской резни. 1943

Сегодня, 8 сентября, парламент Украины принял постановление №5095 о заявлении «В связи с принятием Сенатом и Сеймом Республики Польша постановлений от 7 июля 2016 года и 22 июля 2016 года относительно Волынской трагедии». Как сообщает ИА REGNUM , за документ проголосовали 247 народных депутатов.

В постановлении говорится, что украинский парламент с разочарованием и глубокой озабоченностью воспринял решение польского Сената, а также принятие Сеймом постановления от 22 июля 2016 года «По чествованию памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943—1945 годах». Рада считает, что Сейм дал «политически и юридически некорректную оценку трагических страниц украинско-польской истории, что касается событий на Волыни».

«Украину и Польшу объединяют как выдающиеся примеры совместной борьбы за свободу, так и кровавые противостояния. Парламент Украины заявляет, что необходимо с должным уважением и равной заботой почтить память всех жертв на территории обоих государств», — говорится в постановлении.

Украинские депутаты напоминают, что за прошлые десятилетия Украина и Польша сделали много для взаимного прощения, примирения и чествования памяти невинно убиенных украинцев и поляков во время конфликта 40-х гг. ХХ в. и уже дали общую оценку этим историческим событиям в согласованных обеими сторонами документах.

Рада обвинила палаты польского парламента в совершении антиукраинских акций, которые сопровождались уничтожением украинских памятников на территории Польши, атаками на участников религиозных торжеств, запретом проведения культурных мероприятий и шовинистической риторикой. В Раде обращают внимание польских депутатов, всей польской власти и общества на то, что антиукраинские действия и разжигание антиукраинских настроений разворачивается в момент наибольшей уязвимости Украины, которая находится в состоянии войны с Российской Федерацией. В этой войне агрессор использует исторические вопросы — в частности, события 40-х гг. ХХ ст. — как один из элементов войны против украинского государства.

«В связи с этим Верховная Рада Украины призывает историков вести профессиональный диалог с целью раскрытия всех до сих пор невыясненных фактов и обстоятельств истории на основе достоверных архивных материалов, оставляя пространство для каждой стороны интерпретировать исторические факты, а политиков Украины и Польши — прекратить инструментализировать историческую науку ради достижения временных политических выгод; призывает нынешние и будущие поколения украинцев и поляков продолжать стратегическое партнерство и не поддаваться попыткам отдельных политических сил манипулировать чувствительными страницами исторического прошлого вопреки интересам украинского и польского народов; обращается к польским коллегам с предложением прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Республикой Польша для укрепления партнерства в демократической Европе на основе европейских ценностей», — отмечается в заявлении.

Также сегодня народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Борис Тарасюк заявил о сложении с себя полномочий руководителя группы по межпарламентским связям с Польшей в знак протеста против решения польских парламентариев о признании Волынской трагедии геноцидом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля польский Сейм признал Волынскую трагедию геноцидом польского народа со стороны украинских националистов. Сейм провозгласил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида.