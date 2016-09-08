Чебоксары, 8 сентября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Заявление члена участковой комиссии в Чувашии Натальи Васильевой о подготовке в республике к «массовым фальсификациям» и схеме подомовой работы с избирателем — «вопрос интерпретаций». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал на брифинге сегодня, 8 сентября, глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, комментируя обращение Васильевой к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой.

ИА REGNUM Со стенда ЦИК Чувашии

«Если говорить о сути этого обращения, то объективная сторона — то, что она, член комиссии, участвовала в заседании комиссии, на котором якобы ей поручили обойти определённый сектор участка, поговорить с избирателями на предмет того, будут ли они участвовать в выборах, предложить получить открепительное удостоверение. С её слов. Фактически — да, действительно, сейчас все участковые комиссии проводят такие заседания и то, что они делают, в принципе нормально укладывается в рамки избирательного законодательства. Они сейчас занимаются выверкой списков избирателей, в том числе и путём подворного, подомового обхода — это нормальная практика. Приглашают избирателей на выборы, раздают приглашения. Действительно, наверное, спрашивают, хотят ли избиратели прийти на выборы, приглашают участвовать на выборах, напоминают, что если они будут отсутствовать, то могут получить открепительные удостоверения. В принципе, в этом как раз ничего страшного нет. Тут вопрос интерпретаций. То есть одно и то же действие можно подать совершенно с разных сторон и с разными целями», — интерпретировал обращение Александр Цветков.

Глава ЦИК Чувашии заверил, что «если действительно обнаружится, что при этом был задействован каким-то образом административный ресурс, безусловно, мы будем оказывать противодействие в рамках, установленных законом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём видеообращении член избирательной комиссии №2717 села Шихазаны Канашского района Наталья Васильева (выдвинута «Справедливой Россией») сообщила, что на первом же заседании комиссии каждому «были выданы списки жителей, то есть участок был поделён на ответственные зоны». «Мне достались три многоквартирных жилых дома под номерами 20, 21 и 23. Я должна была обойти эти дома и установить, кто же 18 сентября придёт на выборы, а кто нет. Также в списках были указаны, отмечены люди, которые должны были явиться за открепительными удостоверениями. Я должна была им напомнить это. После того, как я должна была обойти жителей, всю собранную информацию я должна была предоставить председателю комиссии, — рассказала Васильева о механизме работы. — Я считаю, что это не согласуется со статусом члена избирательной комиссии. Мы должны следить за соблюдением законности на выборах, а не нарушать закон в угоду кому бы то ни было».

Васильева полагает, что в Чувашии «готовятся к массовым фальсификациям на выборах». и попросила Эллу Памфилову «взять под персональный контроль ситуацию с выборами» в регионе и «прислать независимую комиссию для разбора ситуации и контроля». «В Чувашской Республике на подобные сигналы не реагируют и своим бездействием только поддерживают нарушителей закона. Местная власть относится к выборам как к управляемой процедуре, на результат который они 100% влияют. Прошу вас разобраться в ситуации и принять меры, чтобы выборы в Чувашии прошли честно и открыто, как об этом говорил наш президент», — просит член избирательной комиссии.

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