Киев, 8 сентября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Польша готова вместе с Украиной построить совместный интерконнектор, польско-украинский газопровод, который существенно расширит возможности Киева закупать газ у стран Евросоюза. Как пишет 8 сентября польское издание РАР, об этом заявила премьер-министр Польши Беата Шидло после переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом на экономическом форуме в Крынице-Здруй.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

«Украинская сторона очень заинтересована общими проектами, а газовое и энергетическое обеспечение находится для них в приоритете», — сказала Шидло.

По ее словам, строительство нового газопровода позволит польским компаниям выйти на украинский рынок газа. «Не исключено, что мы дойдем до реализации этой цели. Мы будем откровенны, это даст нашим фирмам шансы выйти на украинский рынок, чем украинский премьер тоже очень заинтересован», — добавила Шидло.

При этом премьер-министр заверила, что Польша поддержит Украину, выступающую против «строительства газопровода Nord Stream». «Мы создаем коалицию стран, которая выступит против этого проекта, что тоже является очень полезным для Украины», — подчеркнула премьер.

Напомним, 17 декабря 2014 г. ПАО «Укртрансгаз» и польская Gaz-System S.A. подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства интерконнектора для объединения польской и украинской газовых систем.

Строительство интерконнектора позволит Украине закупать в странах ЕС дополнительно 8 млрд кубометров природного газа в год. В рамках сотрудничества предусмотрена модернизация ГТС двух стран, что позволит увеличить пропускную способность газопровода из Польши в Украину до 21,9 млн кубометров газа в день. Строительство интерконнектора запланировано на 2017 год.

В свою очередь, 8 сентября открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев имеет надежных партнеров в странах Вышеградской четверки и призвал усиливать с ними сотрудничество.

«В странах Вышеградской четверки мы имеем надежных наших партнеров и должны усиливать с ними сотрудничество. Абсолютно все заинтересованы, все понимают ключевую роль Украины в регионе. И наша задача — усиливать наше взаимодействие и сотрудничество, чтобы мы имели соответствующие результаты этой работы», — сказал Гройсман, комментируя результаты визита в польский г. Крыница-Здруй.

Гройсман подчеркнул, что Украина имеет огромный потенциал развития сотрудничества со странами Вышеградской группы, в частности в сферах трансграничного, инфраструктурного сотрудничества, энергетической, экономической сферах. Премьер подчеркнул важную роль Словакии в обеспечении Украины природным газом, что укрепляет энергонезависимость страны. «В ближайшее время будет мое поручение усилить эту работу Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики и угольной промышленности и Министерству экологии и природных ресурсов Украины», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 сентября в польском городе Крыница-Здруй премьер-министр Украины в рамках XXVI Экономического форума провел встречи с главами правительств стран-участниц Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия). После переговоров с украинским премьером глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил готовность содействовать реверсу газа в Украину, а также транспортировать каспийскую нефть на чешский нефтеперерабатывающий завод в г. Кралупы. Фицо отметил, что в рамках саммита ЕС в Братиславе в центре внимания будут вопросы введения ЕС безвизового режима для Украины и завершение ратификации Соглашения об ассоциации. По его словам, стороны договорились возобновить работу Межправительственной украинско-словацкой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и провести ее заседание уже в ближайшее время на Украине.

Напомним, с ноября 2015 года Украина не закупает газ у ОАО «Газпром». В ноябре 2016 года Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать газовый спор госкомпаний Украины и Российской Федерации. В 2016 году «Нафтогаз Украины» увеличил сумму исковых претензий по транзитному иску к «Газпрому» до 8,5 млрд долл. Общая сумма исковых претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» составляет 38,7 млрд долл, «Нафтогаза» — 26,6 млрд долл.