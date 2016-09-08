Тула, 8 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Медаль «Золотая Звезда» вручил президент Владимир Путин Людмиле Локтионовой — дочери одного из руководителей обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны генерала Анатолия Горшкова. Награду президент вручил в рамках церемонии открытия Тульского суворовского училища 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля

Анатолий Горшков

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания героя России Анатолию Горшкову, который входил в число руководителей обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. «За мужество и героизм, проявленные при обороне города Тулы от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Горшкову Анатолию Петровичу (посмертно)», — говорится в документе.

Анатолий Горшков родился в 1908 году, он служил в пограничных войсках НКВД СССР. В 1941 году Горшков возглавил Тульский рабочий полк, в который вошли 1,5 тыс. добровольцев. Позже, в 1942 году, был назначен заместителем начальника штаба партизанского движения Брянского фронта, а в 1944 году был назначен заместителем начальника Советской военной миссии в Югославии для помощи в борьбе с нацистами. Умер 29 декабря 1985 года в Москве.