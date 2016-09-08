Пермь, 8 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Пермском крае за первую неделю сентября 2016 года зарегистрировано 10 тыс.732 случая острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости составил 41,1случай на 10 тысяч населения, что незначительно превышает эпидемический порог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. По мнению санитарных врачей, это связано с формированием новых коллективов, иными словами, началом школьных и вузовских занятий

mil.ru Вакцинация

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ, циркулируют характерные для данного периода года возбудители — риновирусы, а вот вирусы гриппа не обнаружены.

В ведомстве отметили, что В Пермском крае в структуре инфекционной заболеваемости грипп и ОРВИ занимает 92,8%. Ежегодно здесь регистрируется более 800 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом.

В сравнении со средними показателями Российской Федерации в 2015 году заболеваемость населения Пермского края ОРВИ была выше в 1,6 раза. Количество заболевших в период эпидемии 2015−2016 гг. составило 150 тыс. человек, удельный вес взрослых в структуре заболевших составил 27%.

Санитарные врачи уверены, что главной преградой в распространении простудных заболеваний по-прежнему является своевременная вакцинация.

Они утверждают, что сейчас для предупреждения одного случая гриппа, необходимо провести 8 — 9 прививок, а не четыре, как 10 лет назад. Тем не менее, специфическая профилактика по-прежнему оказывает выраженное профилактическое воздействие на уровень заболеваемости. В 2015 году иммунизация 29,3% населения края позволила избежать, в сезон 2016 года, свыше 85 тысяч случаев гриппа.

Главный государственный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев даже выступил со специальным обращением к руководителям предприятий и организаций. Он призвал их организовать вакцинацию сотрудников от гриппа.