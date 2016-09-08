Воронеж, 8 сентября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Около двух миллиардов рублей будет выделено Воронежской области в 2017 году на содержание дорожной сети. Об этом было заявлено 8 сентября в ходе встречи губернатора Алексея Гордеева с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Как отмечалось на встрече, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, на территории Воронежской области составляет более 480 км. При этом нормативам, по данным на начало года, соответствовало 85% дорог — при среднем показателе по России в 62%. Привести всю сеть в нормативное состояние в Федеральном дорожном агентстве планируют к концу 2018 года.

В числе злободневных вопросов для региона — устройство электрического освещения автомобильной дороги федерального значения Р-298 Курск-Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на участках населенных пунктов Воронежской области.

Руководитель ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук сообщил, что до конца 2016 года будет завершено устройство освещения участка, проходящего через пос. 1 Мая, а в течение 2017 года — участков в Нижнедевицком сельском поселении, селах Вязноватовка, Верхнее Турово, Рогачёвка, Лекарственные травы, Александровка и Криуша.

На встрече обсуждалась безопасность дорожного движения. Как отмечалось, по итогам семи месяцев число ДТП на федеральных дорогах в регионе сократилось почти на 10%.

По словам Старовойта, снизить аварийность помогло выявление мест концентрации ДТП и разработка инженерных решений по каждому из них.

Алексей Гордеев оценил эффективность данной работы и поручил актуализировать подобную схему для сети автомобильных дорог областного значения. Также глава региона обратил внимание на новые технологии в строительстве автодорог с низкой интенсивностью движения и поручил рассмотреть возможность их применения на территории муниципальных районов Воронежской области.