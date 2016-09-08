Нейпьидо, 8 сентября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Бывший генсек ООН Кофи Аннан говорит, что назначенная им миссия в штат Ракхайн (Мьянма) направлена не на расследование прав человека, а представление рекомендаций для снижения напряжённости между буддистами и мусульманским меньшинством, передаёт ABC News.

pixabay.com Мьянма. Буддистская пагода

Аннан является членом независимой комиссии, сформированной в августе правительством Мьянмы для поиска решения межобщинного конфликта, вызванного дискриминацией мусульманского этноса рохинджа. В результате напряжённости, вылившейся в кровопролитие, в 2012 году более 100 тысяч человек оказались бездомными.

На пресс-конференции после двухдневной поездки в Ракхайн Аннан заявил, что его команда не будет составлять отчёт о правах человека, а сделает рекомендации для снижения насилия и поддержки развития штата.