Нижний Новгород, 8 сентября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Нижегородской области местный житель умер после того, как попробовал копченого бобра. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, мужчина сам поймал бобра и приготовил его мясо. Употребив его в пищу, он заразился ботулизмом и скончался.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Бактерии — возбудители ботулизма

Это один из двух случаев заболевания ботулизмом в 2016 году, закончившийся летальным исходом. Во втором случае пострадавший выжил. Он отравился после употребления в пищу вяленой рыбы собственного улова и приготовления.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ботулизм является тяжелым токсикоинфекционным пищевым отравлением, нередко приводящим к летальному исходу. Эта болезнь развивается вследствие отравления токсином, образовавшимся, как правило, в каком-либо пищевом продукте в результате заражения его клостридиями ботулизма. Длительность инкубационного периода при ботулизме зависит от дозы попавшего в организм токсина и микроба, и может составлять 6 — 48 часов, не редко 3 — 7 суток. Токсин в желудке и в кишечнике быстро всасывается и, попадая в кровь, разносится по всему организму.

Ботулинические токсины устойчивы к воздействиям внешней среды. Токсин разрушается только при кипячении в течение 10−15 минут.

Наиболее частой причиной ботулизма является рыба, приготовленная в домашних условиях. Кроме того, опасность могут представлять свиные окорока, сало, ветчина домашнего приготовления и копчения, консервированные овощи, грибы, фрукты.