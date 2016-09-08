Москва, 8 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Альфа-Банк сообщил, что при нападении на инкассаторскую машину кредитной организации в Москве были украдены восемь сумок с наличными. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Альфа-Банка.

pixabay.com Сумка с деньгами

Ранее сегодня стало известно, что неустановленные лица напали на инкассаторский автомобиль Альфа-Банка на северо-западе Москвы в районе улицы Тушинская, дом 13. По предварительным данным, сперва налетчики обстреляли инкассаторов из автоматического оружия, а затем отобрали у инкассаторов сумки с деньгами. После этого налетчики подожгли инкассаторский фургон и скрылись на двух автомашинах «Жигули».

Огонь с инкассаторского фургона перекинулся на соседние припаркованные автомобили. Два из них сгорели.

По данным Альфа-Банка было похищено восемь сумок с наличными. В столице введен план «Перехват». По предварительным данным нападавших было от пяти до семи человек.

В результате нападения никто не пострадал.