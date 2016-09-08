Анкара, 8 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В Турции временно отстранены от должности 11 285 членов министерства образования, включая учителей, по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), передаёт The Associated Press.

Herrn Флаг РПК

Власти Анкары говорят, что персонал министерства отправили в оплачиваемый отпуск, пока не будет завершено формальное расследование.

Представитель правительства, говоривший на правах анонимности, не уточнил, как подозреваемые связаны с РПК. Однако он отметил, что меры основаны на «конкретных свидетельствах», включая финансовые связи и попытки вербовки в ряды ополченцев.

РПК рассматривается в Турции, как террористическая организация.