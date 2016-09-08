Ярославль, 8 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Ярославская область получила бюджетный кредит от Министерства финансов в 10,2 млрд рублей, что позволило более чем в 2 раза снизить размер коммерческих кредитов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику департамента финансов Ярославской области.

ИА REGNUM

Кредит получен под 0,1% годовых. Если на 1 августа 2016 года кредиты, взятые в коммерческих банках, составляли 15,8 млрд рублей, то на 1 сентября — 6,6 млрд.

«Бюджетный кредит был получен 12 августа. Замещение «дорогих» коммерческих кредитов «дешевым» бюджетным позволит снизить затраты на обслуживание государственного долга Ярославской области на 1 миллиард рублей в год. Министерство финансов таким образом помогает региону. Доля бюджетного кредита в структуре долга теперь составляет 42%. Такой большой кредит предоставлен нашей области впервые», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Долгов.

Отметим, что бюджетный кредит область получила сразу же после смены главы региона. На место ушедшего в отставку Сергея Ястребова Владимиром Путиным был назначен врио губернатора Дмитрий Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2016 года региону пришлось досрочно вернуть Минфину бюджетный кредит в 6,8 млрд рублей. Это произошло из-за падения доходов бюджета в конце 2015 года, что привело к несоблюдению условий выдачи кредита. В результате региону пришлось прибегнуть к новым заимствованиям в коммерческих банках и быстрому росту долга.

Получение беспрецедентно большого бюджетного кредита позволит снизить нагрузку на бюджет области. Сам госдолг также несколько снизился и составил на 1 сентября составил 36,3 млрд рублей (36,8 млрд на 1 августа).