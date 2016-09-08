Тамбов, 8 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В северной части Тамбова открыли филиал детской поликлиники имени Валерия Коваля, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Алексей Протопопов. Детский доктор. 1885

Северная часть Тамбова — территория активной застройки. За последние годы здесь появилось несколько новых микрорайонов. В основном в них проживают молодые семьи с детьми, поэтому давно назрела необходимость организовать здесь работу отдельного врачебного участка. Для того, чтобы жители могли получить доступную и качественную медицинскую помощь, было принято решение разместить в «Радужном» филиал поликлиники имени Валерия Коваля.

Сегодня, 8 сентября, он открыл свои двери для пациентов. В филиале поликлиники будут вести прием участковые педиатры, а также отоларинголог, хирург, невролог, ортопед и физиотерапевт. Кроме того, здесь имеется лаборатория, оборудованы кабинет физиотерапии, прививочный и процедурный кабинеты. На закупку мебели, медицинского и компьютерного оборудования было затрачено 1,2 млн рублей. В филиале будут обслуживать более 4,5 тыс. детей.

Заместитель главы администрации Тамбовской области Тамара Фролова отметила, что повышение доступности медицинской помощи — одна из приоритетных задач руководства области. Губернатор Александр Никитин держал на личном контроле вопрос, связанный с организацией работы филиала поликлиники. Для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя максимально комфортно во время визита к врачу, строители постарались создать в кабинетах и коридорах уютную обстановку.

Поликлиника имени Валерия Коваля обслуживает порядка 20 тыс. детей. По словам главного врача поликлиники Галины Холодович, открытие филиала в северной части Тамбова не только повысит доступность медицинской помощи для населения, но и снизит нагрузку на само лечебное учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здравоохранение Тамбовщины усилят за счёт IT-технологий. В регионе в этом году в системе здравоохранения планируется внедрить ряд модулей и подключить к информационной системе ФАПы.

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