Симферополь, 8 сентября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В Крыму традиционно не хватает врачей-кардиологов. Сейчас их штат укомплектован на 80%. Об этом журналистам сообщил заведующий Центра кардиологии и кардиохирургии Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко (РКБ) Валерий Садовой.

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«Чуть больше 80% ставок кардиологов в Крыму заняты. Есть регионы, где традиционно не было кардиологов», — цитирует Садового ИА «Крыминформ».

В частности сейчас кардиологов нет в Первомайском районе Крыма, Раздольненском. Большой дефицит специалистов в Евпатории, Джанкойском районе — там сейчас создаются первично-сосудистые отделения для лечения больных с острой сосудистой патологией (инфаркт и инсульт). При этом «неплохой» остаётся ситуация с кардиологами в Симферополе, Керчи и Ялте.

По словам заведующего Центра кардиологии и кардиохирургии Республиканской клинической больницы, ежегодно в Крыму происходит 2,5 тыс. инфарктов. Треть этих случаев — у людей трудоспособного возраста. Показатель больничной летальности при инфаркте колеблется от 12% до 17−18%.