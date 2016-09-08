Тула, 8 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Средняя зарплата чиновников исполнительных органов власти в регионах Центрального федерального округа составляет 54,1 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные за первое полугодие 2016 года, опубликованные на сайте Росстата. При этом средняя зарплата сотрудников областных правительств и администраций в России составляет 52,8 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Больше всех в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) получают чиновники, которые работают в администрации Тульской области. Их средняя зарплата составила 55,4 тысячи рублей. На втором и третьем месте расположились Калуга (50 тысяч рублей) и Липецк (чуть больше 49 тысяч рублей).

В остальных регионах областные госслужащие довольствуются меньшим. Так, в Ярославской области средняя зарплата чиновников составляет 47,4 тысячи рублей, в Воронежской — 43,2 тысячи, в Тверской — 44,1 тысячи, в Рязанской — 41,7. В оставшихся областях чиновники региональных правительств получают от 38 тысяч рублей (Белгородская область) до 31,1 тысячи рублей (Костромская область).

При этом зарплаты практически не выросли по сравнению с первым полугодием 2015 года. Только в Ивановской и Липецкой областях рост превышает 6%. А вот, например, в Калуге зарплата упала на 2,6%. В среднем по ЦФО зарплаты выросли на 1,3%.

В органах местного самоуправления ситуация с зарплатами чиновников хуже. В среднем по ЦФО городские и районные власти получают только 35,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты здесь у чиновников из Воронежа (36,6 тысячи рублей) и Твери (35,7 тысячи рублей). При этом в среднем по федеральному округу зарплаты упали на 1,1%. Как отмечает Росстат, в среднем по ЦФО средняя зарплата работников всех организаций выросла аж на 10,1%.

ИА REGNUM отмечает, что, судя по росту зарплат чиновников, в регионах не спешат следовать за президентом РФ и уменьшать зарплаты госслужащим. Напомним, в марте 2015 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому на 10% уменьшились зарплаты главы государства, премьера, генпрокурора, главы СК РФ. Глава государства также снизил зарплаты сотрудникам своей администрации и аппарата правительства. Тогда соответствующие региональные документы обсуждались в Брянской, Тульской, Ивановской и Костромской областях.