Воронеж, 8 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Воронежская область имеет все шансы войти в число крупнейших производителей томатов — в случае, если в регионе будет реализован инвестпроект по строительству высокотехнологичного тепличного комплекса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, возможность реализации проекта компании ООО Тепличный комплекс «Воронежский» обсуждался 8 сентября на встрече главы региона Алексея Гордеева с учредителем ООО «АПХ ЭКО-культура» Андреем Петренко и учредителем, председателем совета директоров ООО «АПХ ЭКО-культура» Александром Рудаковым.

pixabay.com Помидоры в теплице

Тепличный комплекс предлагается возвести на территории Бобровского района, общая площадь его может составить 60 га. Согласно проекту, планируется построить шесть блоков многопролётных теплиц. Планируемый объем производства — 45 тысяч тонн томатов в год.

Приступить к реализации проекта планируется в 2018 году, завершить строительство — в 2020-м. Стоимость проекта оценивается в 18 млрд рублей. На предприятии предусмотрено создание 700 рабочих мест.

Алексей Гордеев поручил изучить детали проекта и рассмотреть его экономическую целесообразность.