Вашингтон, 8 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Бывший глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал в отставке Джон Абизаид займет должность старшего советника по вопросам обороны на Украине. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба министра обороны США со ссылкой на заявление главы Пентагона Эштона Картера.

defense.gov Джон Абизаид

Он заявил, что американский генерал Абизаид будет консультировать министра обороны Украины и других высших официальных лиц этой страны в рамках её курса по приведению своих вооруженных сил к натовским стандартам и принципам.

Одним из таких принципов является усиление «демократического гражданского контроля над военными», отметили в Пентагоне. Также под этим подразумевается переход к структуре управления для взаимодействия с военным блоком НАТО и борьба с коррупцией.

О назначении американского генерала советником по вопросам обороны запросила украинская сторона.