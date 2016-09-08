Ярославль, 8 сентября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Ярославле проходят праздничные мероприятия, посвященные столетию городской синагоги и 25-летию возрождения еврейской общины в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. На праздничные мероприятия прибыл посол Израиля в России Цви Хейфец. В рамках визита состоялась его встреча с исполняющим обязанности заместителя губернатора Юрием Бойко.

фото сайта yarregion.ru Посол Израиля Цви Хейфец на встрече в правительстве Ярославской области

Затем посол прибыл в само здание синагоги и еврейского культурного центра. К юбилею община возвела пристройку к ранее существовавшему зданию, в которой в присутствии посла была открыта купель для омовения — миква.

«Это очень важное событие для евреев. Как говорили на открытии, в синагоге может не быть раввина, но миква должна быть», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

В церемонии открытия участвовал и главный раввин России Адольф Шаевич. Также прошел обряд Внесения нового свитка Торы в синагогу.

На праздничные мероприятия прибыли члены семьи английского предпринимателя, миллиардера Леонарда Блаватника, окончившего школу № 33 города Ярославля. На 100-летие синагоги был приглашен и сам бизнесмен, однако он не приехал.

Строительство нового здания синагоги в Ярославле началось в 1916 году по проекту архитектора Николая Лермонтова. В 1930-х годах здание было перестроено под клуб поселка имени К. И. Бутусова. Вновь его передали еврейской общине в начале 1990-х годов.