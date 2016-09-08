Москва, 8 сентября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. В Москве неизвестные напали на инкассаторов. Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов, данный инцидент является опасным преступлением.

Dgeise Инкассаторский автомобиль

«Данным лицам будет грозить возбуждение уголовных дел по части 2 статьи 162 УК РФ, по факту разбоя или покушения на разбой группой лиц по предварительному сговору (или организованной группой) или с применением оружия. Если имел место поджог автомобиля, то им так же грозит возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ, по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога», — сообщил Карабанов.

Юрист отметил, что необходимо также учитывать вопрос соучастия в данном преступлении, и имели ли место совокупность либо рецидив преступлений.

С таким мнением согласился и адвокат Виталий Ерём­ин. Он подчеркнул в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что нападавшие покушались­ на совершение уголовно­го преступления — раз­боя. «Несмотря на то, ­что данное преступлен­ие не было доведено до конца, по фа­кту покушения будет в­озбуждено уголовное д­ело с отсылкой на ста­тью 30 УК РФ. Уголовн­ое дело будет возбужд­ено по части 2 статьи­ 162 Уголовного кодек­са РФ. Покушение на п­реступление было сове­ршено с квалифицирова­нными признаками, а и­менно группой лиц по ­предварительному сгов­ору и с применением о­ружия. Исходя из тех ­данных, что преступни­ки до того, как скрыт­ься с места преступле­ния, подожгли автомобиль инкасса­торов, не исключено, ­что будет возбуждено ­еще одно дело. Только­ теперь уголовно дело­ возбудят по части 2 ­статьи 167 УК РФ, по ­факту умышленного пов­реждения чужого имуще­ства, совершенного пу­тем поджога», — заключил юрист.

По его словам, далее в­ рамках следствия, да­нные дела, скорее всего, будут объединятьс­я в одно производство для их дальнейшего расследования­.

Напомним, днем 8 сентября на северо-западе Москвы по адресу Вишневая улица произошло нападение. По предварительной информации, семеро преступников совершили неудачное покушение на разбой автомобиля инкассаторов.

Налетчики, перехватив автомобиль, попытались отобрать деньги у инкассаторов, но не смогли, подожгли автомобиль и быстро начали скрываться с места происшествия на автомобиле ВАЗ-2010. На данный момент УМВД города Москвы был объявлен план «Перехват» данных преступников. Так же ведомство подтвердило сам факт нападения и сообщило о том, что происходит розыск подозреваемых лиц в данном преступлении, разосланы ориентировки, обеспечивается объявленный план «Перехват».

Так же есть данные, что преступники, угрожая инкассаторам, успели вытащить из служебной машины какие-то сумки, предположительно с денежными средствами. В сети опубликовали видео, снятое очевидцем события, как данные преступники после своего удачного (или неудачного) ограбления начали поджигать автомобиль инкассаторов, и далее скрываются на уже известном полиции автомобиле ВАЗ-2010.