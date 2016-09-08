Налёт на инкассаторов в Москве: впереди возбуждение уголовных дел
Москва, 8 сентября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. В Москве неизвестные напали на инкассаторов. Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов, данный инцидент является опасным преступлением.
«Данным лицам будет грозить возбуждение уголовных дел по части 2 статьи 162 УК РФ, по факту разбоя или покушения на разбой группой лиц по предварительному сговору (или организованной группой) или с применением оружия. Если имел место поджог автомобиля, то им так же грозит возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ, по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога», — сообщил Карабанов.
Юрист отметил, что необходимо также учитывать вопрос соучастия в данном преступлении, и имели ли место совокупность либо рецидив преступлений.
С таким мнением согласился и адвокат Виталий Ерёмин. Он подчеркнул в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что нападавшие покушались на совершение уголовного преступления — разбоя. «Несмотря на то, что данное преступление не было доведено до конца, по факту покушения будет возбуждено уголовное дело с отсылкой на статью 30 УК РФ. Уголовное дело будет возбуждено по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Покушение на преступление было совершено с квалифицированными признаками, а именно группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия. Исходя из тех данных, что преступники до того, как скрыться с места преступления, подожгли автомобиль инкассаторов, не исключено, что будет возбуждено еще одно дело. Только теперь уголовно дело возбудят по части 2 статьи 167 УК РФ, по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога», — заключил юрист.
По его словам, далее в рамках следствия, данные дела, скорее всего, будут объединяться в одно производство для их дальнейшего расследования.
Напомним, днем 8 сентября на северо-западе Москвы по адресу Вишневая улица произошло нападение. По предварительной информации, семеро преступников совершили неудачное покушение на разбой автомобиля инкассаторов.
Налетчики, перехватив автомобиль, попытались отобрать деньги у инкассаторов, но не смогли, подожгли автомобиль и быстро начали скрываться с места происшествия на автомобиле ВАЗ-2010. На данный момент УМВД города Москвы был объявлен план «Перехват» данных преступников. Так же ведомство подтвердило сам факт нападения и сообщило о том, что происходит розыск подозреваемых лиц в данном преступлении, разосланы ориентировки, обеспечивается объявленный план «Перехват».
Так же есть данные, что преступники, угрожая инкассаторам, успели вытащить из служебной машины какие-то сумки, предположительно с денежными средствами. В сети опубликовали видео, снятое очевидцем события, как данные преступники после своего удачного (или неудачного) ограбления начали поджигать автомобиль инкассаторов, и далее скрываются на уже известном полиции автомобиле ВАЗ-2010.