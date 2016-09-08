Вильнюс, 8 сентября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Литовская художница Йолита Вайткуте, которая прославилась благодаря экстровагантным работам, например, портрету президента Литвы Дали Грибаускайте, или огромной картине Кафедральной площади, созданной из хлеба, представила публике портрет министра обороны Юозаса Олекаса, выполненного из позолоченных вилок, ложек, и ножей.

Фото — Facebook Йолиты Вайткуте

Так она отреагировала на скандал вокруг закупок литовской армии кухонного инвентаря по цене, в восемь раз превышающей рыночную. «Выложенный таким образом Олекас, наверно, еще никогда не оценивался так хорошо. В 8 раз лучше. Когда я не стыжусь поведения литовских политиков, я изготавливаю их портреты из еды. Чтобы соответствующим образом изобразить министра обороны Олекаса, наверно, пришлось бы искать продукты питания, которые, по крайней мере, в 8 раз дороже. Или выбирать другие материалы, которые напоминали бы его оправдания, например, пустые ложки. Если будут желающие приобрести ложки, я организую публичный конкурс в комментариях. Здесь, если вы только склонны переплатить», — написала художница на своей страничке в социальной сети Facebook.

Напомним, из-за скандала вокруг закупок литовской армии президент потребовала у министра обороны уйти в отставку.