Ульяновск, 8 сентября, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Ключевые вопросы социально-экономического развития Ульяновской области были обсуждены на совещании, которое 8 сентября 2016 года провёл в Ульяновске полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Михаил Бабич

Участие в совещании приняли врио губернатора региона Сергей Морозов, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, главы местного самоуправления, представители промышленных предприятий и организаций.

На совещании, в частности шла речь о развитии портовой особой экономической зоны «Ульяновск» и создании индустриального парка «Димитровград». Также рассмотрен вопрос строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию перинатального центра в Ульяновской области. Отдельно участники совещания обсудили пути решения ситуации, связанной с оползневыми процессами на склонах Волги, отмечает пресс-служба полпреда в ПФО.

До начала совещания Михаил Бабич посетил особую экономическую зону портового типа «Ульяновск», где 8 сентября состоялось открытие первой очереди — старт производственного цикла компании-резидента «Промтех-Ульяновск». Полномочному представителю президента России в ПФО представили концепцию развития предприятия и всей портовой особой экономической зоны. «Промтех-Ульяновск» организует в ПОЭЗ выпуск бортовых кабельных сетей и трубопроводных систем летательных аппаратов для нужд АО «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск», а также других предприятий, входящих в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Вертолеты России» и ГК «Ростехнологии».

Полпред президента отметил, что ульяновская особая экономическая зона портового типа с тем объемом компетенций, который в настоящее время уже собран, является уникальной, не имеющей аналогов в стране. «Сегодня мы договорились с нашими партнерами из «ОАК» о том, что в рамках особой экономической зоны будет расположен центр кастомизации проектов МС-21 и Сухой Суперджет. Это важнейший якорь, который повлечет за собой создание новых предприятий, полноценного авиационного кластера в Ульяновской области», — заявил Михаил Бабич.

Подводя итоги совещания, он также сообщил, что у Димитровграда — крупного моногорода — появились новые перспективы развития. Речь идет как о создании в ближайшие 3−5 лет мощного инновационного промышленного центра, так и получении статуса территории опережающего развития.

«Абсолютно удовлетворен ситуацией с социально-экономическим развитием Ульяновской области. Конечно, есть трудности — в автомобильной отрасли, на отдельных предприятиях. Мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы поддержать людей — где-то заказами, где-то перепрофилированием, обучением и переводом на другие предприятия. Но в целом Сергеем Ивановичем Морозовым проведена огромная работа, и сегодня она дает серьезный эффект, в том числе экономический. Мы видим по всем показателям насколько сегодня область добавляет в своем развитии. Это было сложно сделать, потребовалось много времени и усилий, но Сергею Ивановичу и его команде это удалось», — подчеркнул полпред президента России.

Также Михаил Бабич в рамках рабочей поездки в регион посетил Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова. Здесь ему продемонстрировали уникальные разработки открытого в 2015 году Научно-исследовательского центра (НИЦ) фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии. В НИЦ проводят исследования в области морфологии, клеточных технологий, биохимии и токсикологии, биоразнообразия, физиологии, молекулярной генетики и микробиологии. Так, например, в лабораториях центра занимаются исследованием и культивированием стволовых клеток, клеток кожи человека, микроклонированием редких и исчезающих видов растений.

Михаил Бабич также ознакомился с реализуемым в университете проектом создания комплекса непрерывного педагогического образования. Он включает в себя научно-образовательный центр на базе детского сада, профильные университетские 10-е и 11-е классы, распределённый лицей (обучение проводится преподавателями вуза в школах и с применением дистанционных технологий), 7 малых академий дополнительного образования для школьников и молодежи, факультет дополнительного образования для повышения квалификации и переподготовки педагогов.

Такая система образования позволяет обеспечить как максимально эффективную подготовку будущих абитуриентов для поступления в вуз, так и высокое качество образования для студентов. Ректор университета сообщила полпреду, что во многом благодаря комплексному подходу к развитию педагогического образования в последние годы удалось заметно повысить его престиж. Если три года назад средний балл ЕГЭ, достаточный для поступления в Ульяновский педуниверситет, составлял 59, то в нынешнем году этот показатель достиг 67.