Воронеж, 8 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главного механика филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак», обвиняемого в аварии на аммиакопроводе в Терновском районе Воронежской области, прекращено по амнистии. Решение суд вынес сегодня, 8 сентября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

36.mchs.gov.ru Аварийно-спасательные работы на месте выброса аммиака. 2015

Авария на аммиакопроводе в Терновском районе произошла в июне 2015 года, тогда в атмосферу было выброшено около пяти тонн аммиака.

Причиной аварии, по мнению следствия, стали нарушения при производстве работ по замене шаровых кранов за год до этого — в мае 2014 года. Отвечал за проведение работ главный механик филиала. В частности, согласно материалам дела, он, нарушив инструкции, дал указание трем сотрудникам использовать для фиксации фланцевых соединений крана и трубопровода болты, которые использовались на старых фланцевых соединениях старого крана и фланцев с момента ввода в эксплуатацию аммиакопровода, вместо шпилек и гаек, которыми комплектовался новый кран фирмы «Mapol s.r.o.». При этом используемые болты имели недостаточную длину — в результате резьбовое соединение удерживалось лишь на трети резьбовой поверхности, это и стало причиной разгерметизации трубы и утечки аммиака.

Тогда отравление аммиаком получил один из местных жителей. Кроме того, значителный объем аммиака попал в окружающую среду: в реке Сухой Карачан массово погибла рыба, ущерб оценен в сумму в 1,2 млн рублей.

Как пояснил Михаил Усов, изначально подсудимый свою вину в совершении преступления не признавал, однако входе проведения предварительного слушания полностью согласился с предъявленным обвинением. Компания «Трансаммиак» возместила государству ущерб на сумму 1 млн 268 тыс. рублей.

В итоге постановлением суда уголовное дело по обвинению главного механика предприятия прекращено на основании постановления Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Решение об обжаловании либо согласии с постановлением суда прокуратура, добавил Усов, примет после получения и изучения судебного акта.