Брюссель, 8 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Европейский Союз планирует с октября предоставлять финансовую помощь беженцам в Турции, чтобы они могли расплачиваться за еду, проживание и образование, передаёт The Associated Press.

Fabio Sola Penna Сирийские беженцы в Турции

Европейская комиссия объявила, что к первой четверти 2017 года около 1 миллиону беженцев раздадут дебетовые карты на общую сумму в 348 млн евро.

Карточки будут пополняться на ежемесячной основе в зависимости от величины и потребностей семей. Исполнительный орган ЕС будет контролировать правильное использование средств.

Программа является частью миграционного соглашения Турции и ЕС от 18 марта, по которому Брюссель обязуется выплатить Анкаре 6 млрд евро, ускорить переговоры по членству Турции в ЕС и облегчить визовый режим. В качестве ответной услуги Турция должна остановить нелегальную миграцию в Европу со своей территории.