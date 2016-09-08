Калининград, 8 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Балтийский научно-промысловый совет закрепил основной объём добычи кильки в 2016 году в Балтийском море за Калининградской областью. Как уточнил руководитель регионального агентства по рыболовству региона Андрей Михалевич, в этом году допустимый улов кильки для калининградских промысловиков превысит 27 тысяч тонн.

gov39.ru Производство калининградских шпрот

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2015 году Министерство сельского хозяйства России вдвое увеличены квоты на вылов кильки для рыбаков из Калининградской области — 13 тысяч тонн до порядка 26 тысяч тонн. Таким образом, в 2016 году квота увеличена более чем на тысячу тонн кильки.

«Дополнительный допустимый улов распределен между Калининградской и Ленинградской областями, Санкт-Петербургом, предприятия которых осуществляют промысел на Балтике. Основной объем кильки закреплен за нашим регионом», — сказал Михалевич.

Увеличение квоты на вылов кильки важно для обеспечения переработки самого западного российского региона сырьём, отметили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве.

Если в прошлом году в Калининградской области действовало три производства шпротных консервов, то в этом году запущено ещё три. По словам Михалевича, за семь месяцев 2016 года в региона произведено более 15 миллионов банок шпротных консервов, тогда как за весь 2015 год — около 19 миллионов.

Напомним, с лета 2015 года импорт шпрот из прибалтийских стран в Россию запрещён из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований к продукции. В результате ряд латвийских предприятий заявили о серьёзных убытках. В частности, месяца назад крупное в Латвии предприятие по производству шпрот Gamma-A обнародовало информацию о падении оборота на 34%.