Сирийские курды готовятся принять Конституцию и выбрали столицу автономии
Дамаск, 8 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Сирийские курды в октябре этого года собираются принять Конституцию своего автономного территориального образования на севере Сирийской Арабской Республики, столицей которого станет город Эль-Камышлы. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает телеканал RT со ссылкой на главу региональной ассамблеи курдов на севере Сирии Хадию Юсеф.
Она заявила, что курды намереваются объединить находящиеся под их контролем районы на северо-востоке и северо-западе Сирии, несмотря на интервенцию Вооруженных сил Турции.
Напомним, Турция проводит военную операцию в Сирии, которая называется «Щит Евфрата». Целью операции турки провозгласили борьбу против террористов, курдов и правительственных сил в Сирии. Анкара поддерживает марионеточную оппозицию, для которой и отвоевывает территории.
На данный момент турецкие вооруженные силы отбили у террористов 20 деревень и теперь контролируют участок фронта между Азазом и Джараблусом.