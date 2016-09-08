Дамаск, 8 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Сирийские курды в октябре этого года собираются принять Конституцию своего автономного территориального образования на севере Сирийской Арабской Республики, столицей которого станет город Эль-Камышлы. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает телеканал RT со ссылкой на главу региональной ассамблеи курдов на севере Сирии Хадию Юсеф.

Kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Она заявила, что курды намереваются объединить находящиеся под их контролем районы на северо-востоке и северо-западе Сирии, несмотря на интервенцию Вооруженных сил Турции.

Напомним, Турция проводит военную операцию в Сирии, которая называется «Щит Евфрата». Целью операции турки провозгласили борьбу против террористов, курдов и правительственных сил в Сирии. Анкара поддерживает марионеточную оппозицию, для которой и отвоевывает территории.

На данный момент турецкие вооруженные силы отбили у террористов 20 деревень и теперь контролируют участок фронта между Азазом и Джараблусом.