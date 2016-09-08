Иваново, 8 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум.



ivanovoobl.ru На заседании Общественной палаты

Заседание региональной Общественной палаты, посвящённое внедрению и дальнейшему развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ивановской области, состоялось 8 сентября. В мероприятии участвовал губернатор Павел Коньков, собрание провёл председатель региональной Общественной палаты Юрий Смирнов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На мероприятии сообщили, что в феврале — мае 2016 года была организована работа по выполнению видов испытаний на базе регионального и муниципальных центров. В сдаче нормативов комплекса ГТО приняли участие 4618 школьников, из них нормативы выполнили 1557 человек (33%).

По результатам участия 331 выпускник (21,25% от количества прошедших испытания) выполнил нормативы на золотой знак отличия и получил дополнительные баллы при поступлении в вузы по результатам участия в комплексе ГТО, 674 человека (43,3%) — на серебряный знак, 552 человека (35,45%) — на бронзовый знак.

Также сообщили, что во всех вузах Ивановской области при наличии золотого знака отличия при поступлении для абитуриентов были предусмотрены дополнительные баллы (от 1 до 10) к имеющимся по итогам единого государственного экзамена.

Кроме того, Ивановская область вошла в число регионов по приему нормативов комплекса ГТО у взрослого населения.

В 2017 году в рамках проведения третьего этапа внедрения комплекса ГТО запланированы мероприятия по увеличению количества центров тестирования, совершенствованию материально-технической базы регионального центра тестирования. Планируется сформировать региональные и муниципальные судейские бригады, которые до конца текущего года пройдут обучение по приему норм комплекса ГТО.