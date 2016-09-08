Радио REGNUM: первый выпуск за 8 сентября
Москва, 8 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- День памяти жертв блокады Петербург встретил с «доской позора»;
- Белорусские спортсмены пронесли флаг России на открытии Параолимпиады в Рио. Как на это отреагирует Международный параолимпийский комитет?
- Правительство России повысило прожиточный минимум, а в Пенсионном фонде кончились средства на доплату малоимущим пенсионерам;
- Премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил об отставке.