Москва, 8 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • День памяти жертв блокады Петербург встретил с «доской позора»;
  • Белорусские спортсмены пронесли флаг России на открытии Параолимпиады в Рио. Как на это отреагирует Международный параолимпийский комитет?
  • Правительство России повысило прожиточный минимум, а в Пенсионном фонде кончились средства на доплату малоимущим пенсионерам;
  • Премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил об отставке.

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