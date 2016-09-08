Великий Новгород, 8 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Борис Алексеев оставит свой пост после сентябрьских выборов. Об этом он заявил в интервью новгородской телекомпании «Триада».

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Он сообщил, что срок полномочий членов новгородского облизбиркома завершился ещё в июне, но решением ЦИК был продлён до окончания избирательной кампании. «И мною принято решение, что я не буду дальше продолжать работу в этой должности», — отметил Борис Алексеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия 12 августа выразила Алексееву недоверие. Ему было предложено досрочно оставить пост председателя новгородского облизбиркома. Такое решение ЦИК последовало в связи со скандалом из-за отказа в регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Новгородскую областную думу. ЦИК отменил это решение, как незаконное, и вернул партию на новгородские выборы.

Читайте также: ЦИК вернул «Яблоко» на новгородские выборы