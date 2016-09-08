Чебоксары, 8 сентября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков не хочет покидать свой пост, у него есть «желание работать дальше», так как работа и хобби совпадают. Об этом председатель Центризбиркома заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос ИА REGNUM о будущем месте работы с учётом его провидческих способностей и скандального телесюжета. Напомним, после телевизионного сюжета с попартийным и попроцентным раскладом итогов выборов Цветков обрёл репутацию провидца и сам стал предметом жалобы в ЦИК РФ.

ИА REGNUM Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков

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«Желание работать дальше, наверное, у меня есть. Мне повезло в жизни: моё хобби и моя работа совпадают. Если получится немножко по-другому, я не вижу в этом большой проблемы. Возможно, пойду журналистом, буду писать общественно-политические репортажи. Думаю, это у меня получится тоже, — совсем невесело сказал Александр Цветков под одобрительное кивание журналистов, знакомых с его телетворчеством. — Возможно, пойду преподавателем. В крайнем случае, у меня по отцовской линии — отец, дед, прадед и т.д. — все пчеловоды потомственные, я сам всё детство провёл на пасеке».

Говоря непосредственно о сюжете на телевидении, где он показал и рассказал, какие партии какие кресла займут, председатель Центризбиркома Чувашии сослался на свободу СМИ, где есть «редакционная политика так называемая». Хотя «то, как это всё было смонтировано», ему «тоже не нравится». «Но здесь, на мой взгляд, нет агитации. Её и не может быть», — оправдывался Цветков.

«Тот момент, о котором все говорят, это 1,5 минуты. Было интервью: наверное, чуть меньше часа ходили со съёмочной группой государственной телерадиокомпании «Чувашия», с журналистом, по этому большому залу заседаний. И говорили обо всём: о выборах и не только о выборах. То, как это всё было смонтировано, мне тоже не нравится. Но это, как вы все прекрасно знаете, — свобода средств массовой информации, редакционная политика так называемая. Вырезали из контекста», — сказал председатель ЦИК Чувашии.

Он также подчеркнул, что и сегодня не меняет мнения. «В принципе, я до сих пор могу подтвердить эти слова и считаю, что у каждой партии есть перспектива определённая, каждая партия получит свой процент. Более того, у нас никогда не было сильно непредсказуемых результатов», — прокомментировал глава ведомства.

Напомним, в этом году у Александр Цветкова заканчивается пятилетний срок полномочий и его ждут выборы. После скандального телесюжета ему стали прочить отставку и новую должность — директора Гуманитарного института.

Отметим также, что сегодня глава ЦИК Новгородской области Борис Алексеев заявил, что оставит свой пост после выборов: 12 августа Центральная избирательная комиссия выразила ему недоверие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Чувашии пройдут выборы в Госдуму и Госсовет. В Чувашии численность избирателей по состоянию на 1 июля — 948,6 тыс. человек.

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