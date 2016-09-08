Бишкек, 8 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии в очередной раз подняли вопрос о легализации полигамии. С инициативой о внесении в законодательство поправок, позволяющих узаконить многоженство, выступил депутат Камчыбек Джолдошбаев на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс».

Пьер-Огюст Ренуар. Гарем. 1872

«По Конституции разрешается брать только одну жену. Однако есть случаи, когда граждане имеют по две или по три жены, и дают им свои фамилии. Некоторые имеют по четыре жены. Думаю, это все нужно узаконить», — пояснил свою точку зрения народный избранник.

В свою очередь лидер политического объединения Бакыт Торобаев попросил коллег больше не поднимать этот вопрос. По его словам, в основном законе Киргизии прописаны все необходимые нормы брака. Вместо этого парламентарий предложил внести в Конституцию пункт о запрете браков между мужчинами.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время полигамия в Киргизии является уголовно наказуемым преступлением. В политических и религиозных кругах республики регулярно поднимается вопрос о легализации многоженства. Сторонники мужской полигамии приводят доводы о том, что в Киргизии многие мужчины уже практикуют многоженство, заключая религиозные браки с несколькими женщинами, а также о том, что такие изменения в брачном законодательстве решат проблемы женщин, которые не могут выйти замуж.

Отметим, что в марте 2007 года партия женщин и молодежи Киргизии «Новая сила» выступила с требованием узаконить многомужество, если в стране будет принят закон о легализации многоженства.