Брянск, 8 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Загрязнение реки Сев в Брянской области причинило ущерб в 9,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии Брянской области. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас экологическое состояние реки восстанавливается.

Serguei S. Dukachev Река Сев

«Экологическая ситуация в г. Севске улучшается. Согласно последним данным химических анализов состава воды в реке Сев количество загрязняющих веществ в ней существенно снизилось и продолжает уменьшаться до характерных для данного водотока. В реке появился малек рыбы», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что наряду с возбуждением уголовного дела было возбуждено и административное производство в отношении должностного лица ЗАО «Умалат», который был ответственным за работу очистных сооружений. Он был оштрафован на 383 тысячи рублей. Теперь предприятие должно устранить все нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявления о загрязнении реки появились в июле 2016 года. Сообщалось о том, что в реке было обнаружено пятно длиной в 5 км. Особо обеспокоены были сотрудники заповедника «Брянский лес», на территории охранной зоны которого протекает река Нерусса, которая сливается в рекой Сев. По данным сотрудников, если бы пятно дошло до заповедных вод, то случилась бы настоящая экологическая катастрофа.