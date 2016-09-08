Воронеж, 8 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В попытке осушить озеро Круглое в воронежском микрорайоне Подгорное есть признаки преступления, все материалы проверки в ближайшее время будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, заявил 8 сентября на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым прокурор области Николай Шишкин.

Haes Carlos. Озеро. 1872

Глава региона попросил Николая Шишкина с просьбой в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с незаконной попыткой осушить озеро Круглое в микрорайоне Подгорное. Прокурор, в свою очередь, сообщил, что, по данным проверки, которую прокуратура начала накануне, в действиях тех, кто попытался осушить озеро, усматривается признаки уголовно-наказуемого преступления. Все материалы проверки в ближайшее время будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября неизвестными гражданами была предпринята попытка осушить озеро Круглое: экскаваторами был вырыт ров от озера к реке Дон, в результате существенный объем воды был спущен, уровень воды понизился, по разным данным, от 30 до 100 см. По мнению местных жителей, в осушении озера может быть заинтересована одна из строительных компаний. Местные жители своими силами сделали дамбу и приостановили сброс воды из озера в реку.

Алексей Гордеев подчеркнул, что берет ситуацию под личный контроль и все виновные лица будут наказаны.