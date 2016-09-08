Екатеринбург, 8 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Ловивший в храме Екатеринбурга покемонов блогер Руслан Соколовский отпущен из СИЗО. Свердловский областной суд заменил ранее избранную меру пресечения на домашний арест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер был арестован 3 сентября. Поводом для интереса к нему со стороны следователей стало не то, что он играл в храме, а созданные и опубликованные им видео, в некоторых из которых правоохранители нашли признаки оскорбления чувств верующих и разжигание вражды.

Кроме того, в ходе обыска у него в жилище обнаружили шпионскую ручку.

Ситуация с блогером вызвала широкий общественный резонанс и бурные дискуссии на форумах и в социальных сетях. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил с ходатайствами о его освобождении. Также о готовности ходатайствовать об его освобождении заявляли представители церкви, но только в том случае, если блогер публично раскается в содеянном и осознает свою вину.