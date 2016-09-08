Вашингтон, 8 сентября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Либертаринаской партии Гэри Джонсон, не имеющий шансов на победу в борьбе против Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, оказался в неловкой ситуации на телешоу. На передаче канала MSNBC 63-летний политик показал, насколько мало он осведомлен о мировой политике, передаёт Der Spiegel.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

На вопрос ведущего о том, что бы он сделал с Алеппо, если бы стал президентом страны, Джонсон ответил: «Алеппо? Что такое Алеппо?».

Крупнейшая торговая метрополия Сирии превратилась в эпицентр 5-летнего вооружённого противостояния правительственных войск и повстанцев. Первые контролируют западную часть Алеппо, вторые — восточную. Армия президента САР Башара Асада держит город в осаде, где оказались запертыми четверть миллиона мирных жителей.

Предвыборная программа Джонсона охватывает широкий спектр тем. Он выступает за снижение налогов, пацифизм, либерализацию миграции, свободную торговлю и легализацию марихуаны. Таким образом, либертарианец может отнять у республиканца Трампа и демократа Клинтон решающие очки.