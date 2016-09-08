Ставрополь, 8 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум.



regalacademy.org Суд

В Ставропольском крапе расследуется сразу несколько преступлений сексуального характера против детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

В Апанасенковском районе 40-летний житель села Дивного дождался ухода на работу своей супруги и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 11-летней падчерицы, полагает следствие.

Мужчина попал под уголовную статью. Ведется следствие.

Следствие обращается за помощью к жителям Ставрополья в поисках человека, совершившего развратные действия в отношении 14-летней девочки на берегу озера Буйвола Петровского района 17 августа.

Следствие подозревает в этом преступлении 36-летнего жителя села Высоцкого Дениса Савенкова. Сейчас он скрывается от следствия. СКР просит всех, кому что-то известно об этом человеке, сообщить в правоохранительные органы.

В Невинномысске 21-летний молодой человек обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности 14-летней девочки, с которой он дважды вступал в половую связь.

Это дело уже направлено в суд.