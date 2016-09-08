Ереван, 8 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Овик Абрамян, который, сегодня, 8 сентября, заявил о своей отставке, сообщил, что принятие подобного решения вызвано отсутствием консолидации между обществом и правительством.

gov.am Овик Абрамян на заседании правительства Армении 8 сентября 2016 года

Выступая с речью, по поводу отставки, он в частности заявил: «В мае 2014 года, представляя программу деятельности нового правительства в Национальном Собрании, я особо подчеркнул своё убеждение о важности внимательного отношения к озабоченности в обществе и сотрудничества. В течение всей своей политической биографии я боролся против политических водоразделов и стремился строить мосты сотрудничества. Возглавляемое мной правительство было открыто для любого диалога и обсуждения любой здоровой идеи. Мы приложили большие усилия для диалога со всеми слоями общества. Учёный или крестьянин, работник искусства или торговли, союзник или оппозиционер, строительные компании или граждане, пострадавшие от жульничества застройщиков — я встречался со всеми, искренне представлял существующие ограничения и давал реалистичные решения конкретных вопросов.

Наши честные и реалистические подходы имели свой успех, однако общество пока осталось поляризованным. По-моему, основные причины здесь — разногласия, подпитываемые геополитическими, внешнеэкономическими и военными вызовами. Именно они пока не позволяют нам, собрав все силы, дать незамедлительные решения важнейшим задачам — от создания равных экономической условий до до борьбы с коррупцией.

Несмотря на ежедневный труд и 25-летную независимость, создаваемую непоколебимой мужественностью, стоящего на границе солдата, мы до сих пор страна с переходными проблемами, где для улучшения экономической и социальной ситуации нам необходима консолидация усилий общества и правительства. А для этого нужны новые подходы, новое начало.

Поэтому я принял решение объявить об отставке и дать возможность президенту сформировать новое правительство. Нужно думать о нашем общем успехе и дать шанс новому правительству сплотить общество путём новых трудов и новых подходов.

Я никогда не говорил и не стану говорить о ситуации, в которой я вступил в должность премьер-министра. Это не стиль моей работы. Но я открыто буду говорить о результатах, достигнутых в ходе работы правительства», — сказал глава армянского правительства.

Далее Овик Абрамян назвал те достижения, которые, по его мнению, зафиксированы в ходе его премьерства.

По его словам, заметно ускорились темпы работы по развитию жизненно важных систем орошения в республике. Выполняются программы по строительству водохранилищ. В частности все 4 водохранилища, которые намечено построить, имеют источники финансирования и находятся на разных этапах реализации. Восстановлены и ускорены все программы по развитию инфраструктур внешней торговли с Ираном и Грузией.

По мнению премьера, вступление в Евразийский экономический союз позволило армянским предпринимателям сократить операционные торговые расходы и смягчить региональные экономические шоки, наблюдавшиеся в 2015 г. Ведётся масштабная работа в Ереване, по восстановлению прав граждан, пострадавших от халатности некоторых застройщиков. А скоро начнётся программа «Старый Ереван», по застройке исторического центра города.

В условиях беспрецедентного падения цен на металлы, заметно выросла продукция горнорудных комбинатов, начала работать программа Амулсарского золоторудного месторождения, обеспечивающая многочисленные рабочие места.

Была заключена крупнейшая инвестиционная сделка с компанией из США. В Воротанский каскад ГЭС было вложено $180 млн. Это обеспечило комплексное перевооружение электростанций.

Благодаря Закону о господдержке информационных технологий, вступившему в силу с января 2015 г, основано уже 125 компаний. Важно, что темпы подачи заявок новых компаний растут.

Несмотря на усиливающееся фискальное давление бюджета, на 40 млрд драмов были увеличены годовые расходы на зарплаты, улучшены показатели выполнения важнейших инфраструктурных программ.

Несмотря на сложную ситуацию в регионах, экономика Армении в 2015 г показала рост на 3%. А даже в условиях дефляции показатель экономической активности в январе-июне 2016 г вырос на 4,8%

По словам главы правительства, несмотря на сокращение внутреннего потребления, экономический рост был обеспечен за счёт внешней торговли. «То есть мы переходим на качественно новую модель роста, основанную на производстве и экспорте», — заверил Абрамян.

По его словам, Армении были нанесены два сильных удара — апрельская война и вооружённый захват полка полиции в июле. Однако, по мнению премьера, в грядущие месяцы будут созданы основы для роста.

Абрамян также напомнил, что в сотрудничестве с гражданским обществом подготовлен ряд антикоррупционных законопроектов. В частности уже обсуждаются проекты криминализации незаконного обогащения высокопоставленных чиновников, наказуемости неполной декларации, раскрытия реальных собственников компаний, участвующих в госзакупках, ограничения наличных сделок.

Разрабатывается законопроект о защите и поддержке лиц, сообщающих о коррупционных сделках.

«Чтобы реализовать эти задачи, мы хотели созвать внеочередное заседание парламента в октябре. Этот пакет законопроектов, думаю, сможет стать одним из инструментов, с помощью которых новое правительство может начать сплочение нашего поляризованного общества», — отметил Абрамян.

Заканчивая выступление, премьер поблагодарил за совместную работу и сообщил, что в качестве активного участника политической жизни продолжит свою миссию по преодолению разногласий в обществе.

По действующей конституции, президент Армении назначает премьер-министра в десятидневный срок после принятия отставки правительства. Новый кабинет министров формируется в двадцатидневный срок после назначения премьер-министра.

О том, что президент Армении принял отставку правительства, пока не сообщается.