Курган, 8 сентября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Днем 7 сентября в Лебяжьем во время урока ОБЖ на футбольном поле на 14-летнего воспитанника Лебяжьевского агропромышленного техникума упали незакрепленные футбольные ворота. Мальчик сам повис на воротах и раскачался на них. В результате падения ворот подросток получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Сейчас он находится в больнице.

Santeri Viinamäki Футбольные ворота

В ходе начавшейся региональным СКР доследственной проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию футбольной площадки.

В соседней Свердловской области произошло уже несколько случаев травмирования детей упавшими футбольными воротами. Есть летальные исходы. Так, в 28 апреля этого года в Тугулыме мальчик 2005 года рождения со своими ровесниками играл на футбольном поле. В момент игры на него упали ворота. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

По факту халатности уже возбуждено уголовное дело. Крайнего нашли быстро — им оказался директор муниципального автономного учреждения, на территории которого находится футбольное поле. В свою очередь, он сообщил следствию, что ворота были закреплены, но затем кто-то убрал крепёж.

В Нижнем Тагиле Свердловской области 12 февраля 2012 года ворота упали на семилетнего ребёнка, игравшего с другом в футбол во дворе дома.

В мае 2013 года под футбольными воротами во дворе школы в Каменске-Уральском погибла первоклассница. А 5 февраля 2012 года в Екатеринбурге под хоккейными воротами погиб мальчик. В Сургуте (ХМАО) 24 апреля 2010 года футбольные ворота убили семилетнего ребенка.

Причина травм и смертей во всех случаях одна: ворота были не закреплены.