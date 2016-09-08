Вильнюс, 8 сентября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Соглашение торговых сетей Литвы просить у покупателей алкоголя документы, удостоверяющие личность, вызывает все большее напряжение и дискредитирует покупателей, считает депутат Сейма Литвы от правящей Социал-демократической партии Литвы Артурас Скарджюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 сентября.

Эдуард Мане. Бал в Фоли-Бержер. 1882

Неподдающийся логике шаг торговцев заставляет обратиться в Совет по конкуренции и выяснить, не было ли это картельное соглашение, заявил сегодня политик на созванной по этому вопросу пресс-конференции. «Ни нынешнее правительство, ну другие учреждения власти никакими законами или другими правовыми актами не регламентировали подобный шаг торговцев. Поэтому я буду обращаться к защитникам прав потребителей, законны ли такие действия и не нарушают ли они прав потребителей», — сказал Скарджюс.

Социал-демократы высказываются за сокращения потребления алкоголя и ограничение доступа к алкоголю. Министр здравоохранения Юрас Пожела, подписывая меморандум, поддержал инициативу сокращать потребления алкоголя, но в рамках здравого смысла — не требовать документы у покупателей, по поводу совершеннолетия которых не возникает никаких сомнений, считает парламентарий. Требование документов, удостоверяющих личность, в торговых центрах из-за меморандума не стало обязательным. Член Сейма видит месть торговцев Сейму и правительству за установленные законом ограничения торговли алкоголем у входов в торговые центры, за запрет на торговлю алкоголем на бензоколонках.

«Государство должно защищать интересы потребителя, поэтому я считаю, что есть и другие меры, которые могут предпринять и политики, и остальные граждане. Реального сокращения потребления алкогольных напитков можно добиться, повысив цены на алкогольные напитки, запретив рекламу алкоголя, продавая алкоголь в специализированных магазинах, сократив время торговли алкогольными напитками и так далее», — сказал Скарджюс.

«Аргумент торговцев — будем стремиться защитить кассиров, чтобы они не продавали алкоголь несовершеннолетним — звучит абсурдно. Спрашивают ли владельцы и главы торговых центров, подписавшие соглашение, что сейчас приходиться терпеть кассирам, какие оскорбительные слова они должны выслушивать за необдуманные шаги владельцев? Если торговые центры и дальше будут слепо подписывать свои соглашения, направленные против покупателей, мы обратимся в службы, гарантирующие права потребителей», — заключил он.

Читайте также: Правящие в Литве хотят отменить продажу алкоголя только по документам