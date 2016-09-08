Вильнюс, 8 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Как оказалось, столица Литвы Вильнюс — лучший город для жизни в ЕС. По крайней мере так думают сами жители Вильнюса, констатировало европейское статистическое агентство Eurostat. За Вильнюсом следуют такие города как Стокгольм, Копенгаген и Люксембург, показало исследование Eurostat.

Анри Матисс. Радость жизни. 1906

Участники опроса отвечали на вопрос, на сколько их удовлетворяют стандарты проживания в их городах. Большинство респондентов отвечали позитивно — больше всего этим аспектом были удовлетворены жители Вильнюса (98%).

За Вильнюсом выстраиваются Стокгольм и Копенгаген — 97% жителей удовлетворены стандартами проживания в этих городах. Люксембург и столица Австрии Вена занимают в рейтинге более низкие места — уровень удовлетворенности жителей достигает 96%. В конце рейтинга оказались Париж (83%), Рим (80%) и Афины (71%).