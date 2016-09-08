Вильнюс, 8 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Литву прибыла министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая проверила готовность Литвы уже в конце 2016 года или начале 2017 года разместить на своей территории порядка тысячи немецких солдат, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 сентября.

Вермахт входит в Каунас. 1941

Президент Литвы Даля Грибаускайте провела встречу с Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили вопросы литовско-германского сотрудничества в области укрепления региональной безопасности и реализацию утвержденных в Варшаве мер НАТО по обороне и сдерживанию.

Как отметила глава Литвы, Германия является «самой мощной экономической и политической силой в Европе, поэтому лидерство этого государства в деле обеспечения безопасности восточного фланга НАТО имеет большое значение для Литвы».

«Учитывая напряженную ситуацию в области безопасности вблизи границ НАТО, Германия взяла на себя руководящую роль в формировании международного батальона НАТО в Литве. К этому батальону также присоединятся военные из Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии и Франции. Планируется, что батальон будет окончательно сформирован и начнет функционировать в полном составе уже в 2017 году», — говорится в сообщении канцелярии Грибаускайте.

Международные батальоны НАТО под руководством Великобритании, Канады и США будут дислоцированы соответственно в Эстонии, Латвии и Польше.

Урсула фон дер Ляйен предложила Литве воспользоваться опытом Министерства обороны Германии по обеспечению прозрачного использования средств при осуществлении публичных закупок и пригласила представителей Литвы посетить Германию для ознакомления с этой системой.

Она также заверила, что немецкие солдаты прибудут при полном вооружении и с военной техникой в которую также будут включены системы противовоздушной обороны. «Я хочу подчеркнуть, что в целом мы намерены отправить батальон, который является боевой группой со всеми необходимыми составляющими. Это будет целый пакет, а не отдельная часть», — сказала она на брифинге.

Напомним, Литва попросила НАТО разместить дополнительное вооружение из-за «угрозы нападения России на Литву».