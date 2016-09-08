Мурманск, 8 сентября, 2016, 16:12 — ИА Регнум.



pixabay.com Суд

12 сентября Октябрьский суд Мурманска рассмотрит дело экс-депутата мурманского Горсовета Светланы Макаровой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, на предстоящем заседании сторона обвинения представит свои доказательства.

«Сейчас Макарова находится под подпиской о невыезде, — отметила консультант суда Инна Желонкина. — 29 августа было предварительное слушание, 12 сентября состоится первое заседание. Предполагается, что на нём будет вынесено обвинительное заключение, сторона обвинения представит свои доказательства».

Напомним, бывший депутат мурманского Горсовета и учредитель нескольких ТСЖ Светлана Макарова была задержана в Москве в конце сентября прошлого года, а до этого Макарову объявили в международный розыск.

Экс-депутата подозревают в совершении трёх преступлений, попадающих под часть статьи уголовного кодекса — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

Добавим, в прокуратуре отметили, что это уголовное дело находится на особом контроле, поскольку, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в последнее время участились случаи совершения преступлений в сфере ЖКХ.