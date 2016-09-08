Вологда, 8 сентября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В двух крупнейших городах области, Вологде и Череповце, внедряют пилотный проект по внедрению биометрических технологий в систему школьного питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вологодская область присоединилась к проекту «Ладошки». Биометрическая технология оплаты питания по ладони внедряется в рамках всероссийского инновационного проекта «Школа Будущего».

stux Отпечатки пальцев

Чтобы заплатить завтрак или обед, школьник просто вводит сумму и подносит ладонь или палец к сканеру на установленном в столовой учебного заведения терминале. Система опознает школьника и автоматически списывает сумму за питание с его лицевого счета. Весь процесс займет, как обещают авторы проекта, всего пару секунд.

Самое главное преимущество проекта — будет решена проблема потери детьми электронных карт, через которые сейчас в области ведется процесс оплаты школьного питания. По статистике департамента образования области, почти треть учеников, особенно это касается младших классов, в первые месяцы после летних каникул благополучно теряют столь необходимую для комфортного посещения школы карту.

«Проблема с потерянными электронными картами, которые при затем нужно менять, нервируя ребенка, действительно существует. Сейчас новая биометрическая технология тестируется в Ивановской области и подмосковных Химках. Наш регион станет новой пилотной площадкой. В ближайшее время мы определим количество и географию школ, которые подключатся к проекту. В последнее время мы много внимания уделяем именно школьному питанию. Сейчас в области идет процесс централизации закупок продуктов питания, которые со временем все победители аукционов будут поставлять на единый склад. Это, на наш взгляд, заметно усилит контроль, как за своевременностью поставок, так и за качеством продуктов, которые затем попадут на стол к нашим детям. Что же касается проекта по внедрению биометрических технологий, то областной бюджет не заплатит за него ни копейки. Пока все затраты будут нести наши партнеры-инвесторы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый замгубернатора Вологодской области Алексей Шерлыгин.

Отметим, что в этом году в школы Вологодской области пошло более 128 тысяч учеников. Количество первоклассников в регионе в 2016 году составляет 14 тысяч.