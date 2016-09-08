Грозный, 8 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В высокогорном селении Беной в Ножай-Юртовском районе Чечни открыли памятник чеченской женщине. Скульптурная композиция посвящена женщине — хранительнице семейного очага. Как сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе главы и правительства региона, открытие памятника чеченской женщине приурочили ко дню рождения жены руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Чеченская семья. Конец XIX в

В мероприятии, посвященном открытию скульптурной композиции, принял участие временно исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров. Рассказывая о своем впечатлении от скульптуры, Кадыров написал на своей странице в Instagram: «На берегу сооружена скульптурная композиция, символизирующая девушку, супругу, сноху, каждую чеченскую женщину — хранительницу семейного очага. Наши друзья построили этот символический памятник женщине, приурочив ко дню рождения Медни Мусаевны. За это я искренне благодарен им. Но хочу, чтобы отныне каждая девушка, каждая женщина Чечни чувствовала, что здесь находится памятная композиция в их честь!».

Открытие монумента было обыграно театрализованным представлением, в котором приняли участие девять женщин, создавшие свои семьи на прошедшей неделе. Они провели старинный чеченский ритуал первого выхода невест с кувшинами (кудалами) за водой.

Отметим, в Чечне каждое третье воскресенье сентября жители республики отмечают праздник — День чеченской женщины. В честь выдающихся заслуг чеченской женщины в становлении и развитии ЧР праздник провозгласил своим указом в 2009 году Рамзан Кадыров.

Праздник учрежден в память о 46 чеченских девушках, героически погибших 15 сентября 1819 года во время Кавказской войны. Как утверждают историки, во время карательной операции генерала Ермолова было полностью сожжено чеченское село Дадан-Юрт. Но 46 девушек сговорились, и каждая из них прыгнула с парома в реку Терек, захватив с собой конвоира. В 2009 году в Гудермесском районе открыли мемориал на месте мечети сожженного села и установили обелиск в память о погибших.