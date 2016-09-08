Красногорск, 8 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В 2017 году в Подмосковье может появиться фонд развития промышленности с объемом кредитования в 1 миллиард рублей. Средства планируется привлечь как из федерального, так и из регионального бюджетов, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

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«По поручению губернатора мы создаем фонд с 2017 года, который будет кредитовать промышленные предприятия, которые начинают свои проекты от 20 до 100 миллионов рублей. Ставка 5% годовых, срок до пяти лет», — пояснил Буцаев.

Он также отметил, что 70% средств для создания фонда будут привлечены из федеральных источников, а 30% — из региона. Объем кредитования в 2017 году составит 1 миллиард рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы региона Андрея Воробьева, «локомотивом» экономики Подмосковья является промышленность и машиностроение. «Особую роль играют для нас промышленность, действующие предприятия. Мы очень увлечённо рассказываем про сельское хозяйство, это действительно важно, но основа, мощь Московской области — это, конечно, промышленность, машиностроение. Как правило, на этих предприятиях работают тысяча-две, до трёх тысяч человек. И наша задача — эти системообразующие предприятия оберегать, оказывать поддержку», — заявил он.